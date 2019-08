Ultimi sondaggi elettorali oggi 21 agosto: il punto sui consensi dei partiti

La crisi di governo è iniziata nel mese di agosto, con le dimissioni di Conte di ieri che l’hanno formalizzata, in un mese nel quale solitamente non si tengono molti sondaggi politico elettorali, a causa delle molte assenze della popolazione, in ferie per le vacanze, che non permette di avere un buon campione rilevante per effettuare le rilevazioni.

Alcuni istituti di sondaggi hanno comunque provato a sondare il consenso dei partiti, specialmente con il caso legato a Salvini, che prima della crisi di governo era dato in solido vantaggio sul resto delle forze elettorali, arrivando a sfiorare il 40% da solo e superando il 50% con il centrodestra unito.

Gli errori di Salvini potrebbe costare punti di consenso

Come ha riferito Roberto Weber di Ixé nei giorni scorsi, la volontà del leader della Lega di aprire la crisi di governo ha causato un’attribuzione delle colpe da parte dell’elettorato. Il calo potrebbe arrivare in maniera corposa, portando la Lega anche sotto il 30%, come ipotizza l’esponente dell’istituto di sondaggi. La scorsa settimana era stato rilevato un calo di quasi due punti della Lega, a vantaggio soprattutto del Movimento 5 Stelle.

In una precedente rilevazione, la colpa della crisi di governo, aperta formalmente da Salvini, era redistrubuita per il 43,1% degli elettori a Lega-M5S, mentre per il 29% la colpa era esclusiva della Lega. Un 23,1% attribuiva la colpa esclusiva al M5S, presumibilmente per i troppi “no” al governo, come citato da Salvini.

Il sondaggio riservato che spaventa il M5S

Secondo un sondaggio elettorale riservato che è stato citato dal Corriere della Sera nella giornata di ieri, al tavolo di Davide Casaleggio sarebbe arrivata una rilevazione shock che pone il M5S al 7-8% dei consensi.

Se fosse realistico e considerato tale dai vertici del Movimento, questo potrebbe spiegare la volontà di fare ora un accordo con il PD, per poter lavorare dai banchi del governo e cercare di ricostruire il consenso perso nell’ultimo anno. Anche per questo nei giorni scorsi c’è stato il vertice nella villa di Grillo a Marina di Bibbona, per fare il punto sulle future mosse. Dalle consultazioni in partenza oggi alle 16, con il M5S atteso domani alle 17, si potrà capire se l’alleanza PD-M5S sarà possibile, ma sicuramente è uno degli scenari più probabili, come abbiamo riassunto qui.

Il PD tenta il recupero

Con la mossa di Matteo Renzi, che a sorpresa ha scombinato i piani di Salvini, che era oramai pronto al voto, come i suoi alleati, con una proiezione di seggi che risultava molto favorevole all’alleanza Lega-Fratelli d’Italia, con una maggioranza assoluta nelle due Camere. Prima della crisi di governo, con i sondaggi elettorali del 9 agosto, il PD era stabile a quota 23% da alcune settimane, dopo le elezioni europee che hanno mostrato una leggera risalita del partito.

Sondaggi elettorali Termometro Politico 9 agosto

Lega 36,1 PD 23,4 M5S 18,2 Fratelli d'Italia 7,1 Forza Italia 6,0 +Europa 2,3 La Sinistra 1,8 Verdi 1,8 Partito Comunista 1,0 Altri 2,3

Ora il PD, con il segretario Nicola Zingaretti, potrà dimostrare di sapere governare nell’interesse del paese e cercare di riconquistare gli elettori persi alle ultime elezioni politiche. Con la Direzione di oggi il Partito Democratico vara la linea da tenere nelle consultazioni di domani, che potrebbero portare al governo “giallo-rosso”. L’ordine del giorno è stato approvato all’unanimità, con alcuni punti necessari all’alleanza con il M5S.