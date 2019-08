Zingaretti apre al dialogo con il M5S su 5 punti

Dalla direzione del Partito Democratico che si è tenuta oggi dalle ore 11, è emerso un mandato unanime alla delegazione che andrà alle consultazioni, per cercare un accordo con il M5S. Come riferito dal segretario del PD, Nicola Zingaretti, sono emersi 5 punti di contatto da proporre al M5S per un possibile governo.

Il mandato al segretario Zingaretti è quello di un governo che sia in “discontinuità” con il governo gialloverde e che probabilmente non prevede una possibilità per un Conte-bis.

I cinque punti per dialogare con il M5S

Nella relazione il segretario Zingaretti ha individuato nella manovra economica il problema più incombente, con i 23 miliardi da trovare per non fare aumentare l’Iva.

Appartenenza leale nell’Unione Europea

Riconoscimento della Democrazia Rappresentativa

Sviluppo della sostenibilità ambientale

Cambio nella gestione dei flussi migratori

Svolta nelle ricette economiche e sociali

Chiusura sul Governo di transizione

Zingaretti ha escluso l’idea di un Governo di Scopo o di breve durata. “Tocca a noi muoverci ora, nel percorso di consultazione dobbiamo dare massima disponibilità per la risoluzione dei problemi del paese”, ha affermato Zingaretti nella sua relazione.

Se non vi fosse la possibilità di un Governo di legislatura, per il segretario del PD bisognerebbe tornare alle urne.