Brexit, Johnson a Berlino: “Accordo ad oggi inaccettabile”

Il premier britannico Boris Johnson ha fatto visita ad Angela Merkel a Berlino, per discutere dei termini sulla Brexit, che, come noto, non piacciono al neo eletto primo ministro. Boris Johnson è stato chiaro sull’attuale accordo, discusso da Theresa May con l’Europa. Ha spiegato che secondo lui il backstop, il sistema di garanzia sul confine irlandese, vada cancellato.

Nella conferenza stampa ha più volte ribadito che non sarà istituito un confine fisico tra Irlanda ed Irlanda del Nord, nonostante non abbia voluto spiegare qualche sarebbero le sue alternative al backstop e come intende risolvere la questione. “Sta a noi mostrare come affrontare la questione del confine irlandese. Ci sono accordi alternativi che potrebbero essere utilizzati”, queste le parole di Johnson sul nodo irlandese.

La cancelliera tedesca ha dichiarato che l’Europa è pronta ad un’uscita senza accordo della Gran Bretagna, ma si dice pronta a firmare l’accordo. “Si tratta di mantenere buone relazioni tra Germania e Gran Bretagna, se uscisse bisognerebbe firmare un nuovo accordo di libero scambio”, ha dichiarato la Merkel.