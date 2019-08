Brexit, Macron a Johnson: “Non c’è tempo per un nuovo accordo”

Dopo l’incontro di ieri tra Boris Johnson e Angela Merkel, oggi è stato il turno del presidente francese, Emmanuel Macron, che ha tenuto una conferenza stampa con il suo omologo britannico.

La posizione del presidente francese è stata netta: “Il futuro del Regno Unito può essere solo in Europa. Dico con fiducia che il futuro lo confermerà”, dichiarazioni spiazzanti di Macron, con Boris Johnson che ha più volte detto di essere pronto ad uscire anche senza accordo. Il presidente Macron ha anche sostenuto che un accordo sul backstop si può trovare in un mese, ma l’intero accordo non può essere rinegoziato”.

Con l’accordo sul backstop si riuscirebbe a trovare una via d’uscita sul confine irlandese, che dall’ultimo accordo di Theresa May rimaneva in stallo. Macron ha poi aggiunto che qualsiasi soluzione si possa trovare in un mese, sarà comunque simile a quella già trovata.