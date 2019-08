Germania, guida a 8 anni a 140 all’ora in autostrada

Un bambino di 8 anni ha rischiato la vita in autostrada, in Germania, nella zona di Soest, prendendo la vettura dei genitori ed arrivando fino a 140 km/h, senza nessuno con lui. Si è rischiata la tragedia, come ha riferito la polizia di Soest, intervenuta dopo l’allarme lanciato dai genitori.

Il bambino ha preso la macchina, il cui modello non è stato reso noto, con il cambio automatico ed ha percorso numerosi chilometri in autostrada. È stato lo stesso bambino a decidere di fermarsi, quando ha visto che non riusciva a gestire la velocità si è fermato in un parcheggio.

“Volevo guidare un po’”, questa la dichiarazione del bambino alla polizia, che lo ha trovato in un’area di servizio dell’autostrada, dopo essere stata allertata dai genitori. Ora i poliziotti dovranno capire come sia stato possibile che il bambino sia entrato in possesso della vettura senza che nessuno se ne accorgesse, oltre ad aver percorso molta strada per arrivare in autostrada.