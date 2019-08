Pena di morte, dodicesima esecuzione del 2019 in Texas

Il dibattito in Usa sulla pena di morte continua, con alcuni Stati che lo hanno mantenuto, come il Texas, che dall’inizio dell’anno ha giustiziato quattro persone. In totale sono dodici le persone uccise negli Usa nel 2019. L’ultima esecuzione è avvenuta in Texas, quella di un uomo autore di rapimento, stupro ed uccisione di una studentessa nel 1998.

Il nome della persone condannata a morte era Larry Swearingen, che ha scelto l’iniezione letale. Negli anni l’uomo si è sempre considerato innocente. Dopo una decina di minuti dall’iniezione letale l’uomo è stato dichiarato morto.

La morte è avvenuta nella prigione di Stato di Huntsville, dove era detenuto Swearingen. I suoi legali hanno sottolineato che il Dna trovato sotto le unghie della studentessa non era dell’imputato, ma la Corte Suprema degli Stati Uniti non ha ritenuto di sospendere l’esecuzione. “Signore perdona loro, non sanno quello che fanno”, avrebbe detto Swearingen prima dell’esecuzione.

Gli Stati nei quali sono avvenute le esecuzioni nel 2019 sono: Texas, Tennessee, Alabama, Georgia e Florida.