Pensioni Quota 100 ultimissime: ad agosto in pensione 11mila dipendenti

I primi effetti della riforma della pensioni di Quota 100 stanno arrivando, con i primi pensionamenti tra gli statali, dopo le polemiche dei giorni scorsi per la mancanza di personale legata alla misura pensionistica. Nonostante le domande per Quota 100 siano state inferiori alle attese, pochi mesi fa erano 150mila ed a fine anno ne sono stimati 200mila, tra i dipendenti pubblici sono comunque tanti ad andare in pensione, causando anche qualche problema di sostituzione.

Oltre 11mila dipendenti statali in pensione

Nel mese di agosto sono circa 11mila i dipendenti che hanno usufruito di Quota 100, il primo mese utile per andare in pensione con questa nuova misura pensionistica. Gli assegni di Quota 100 che sono già arrivati ai cittadini sono circa 9mila, a cui se ne devono aggiungere 2mila entro la fine del mese.b

Questi sono i dati forniti dall’Inps, che però lancia un allarme per i prossimi anni, quando a fare richiesta potrebbero essere mezzo milione di persone, creando una situazione difficile sui conti pubblici, dopo che il ministro Tria ha tagliato parte dei fondi, facendo affidamento al calo delle domande.

Il calcolo del Tfr/Tfs per gli statali

Queste persone che vanno in pensione con Quota 100, hanno però il problema della liquidazione, come avevamo spiegato in questo articolo, perché i tempi della Pubblica Amministrazioni sono più lenti di quelli del privato. I tempi arrivano fino a 75 giorni, con dei passaggi che vanno effettuati dal dipendente per attestare la sua condizione di pensionato con Quota 100, con la possibilità di ricevere un finanziamento bancario per l’anticipo della liquidazione.

Il prossimo governo manterrà la riforma?

Con la caduta del governo è emerso anche il problema di un possibile taglio e cancellazione di Quota 100, per trovare i fondi necessari al non aumento dell’Iva. Il M5S si era sempre detto contrario alla riforma, come anche il PD e se si dovesse formare il governo giallo-rosso, Quota 100 potrebbe essere rivista, in modo da recuperare parte dei 7 miliardi che sono stati stanziati.