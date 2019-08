Rai, stop al programma “Grand Tour” di Lorella Cuccarini

Il contestato programma di Lorella Cuccarini “Grand Tour” è stato chiuso in modo anticipato, per i bassi ascolti ottenuti. Chiusura anticipata al 23 agosto, e non al 30 agosto come precedentemente deciso, accorpando due puntate. Il 23 agosto andranno in onda due puntate, una in prima serata ed una in seconda serata.

Il programma di Lorella Cuccarini, al centro delle polemiche per le sue posizioni “sovraniste”, aveva fatto il 12% di share nella prima puntata con due milioni di spettatori e un successivo calo nella seconda con il 9% di share.

La conduttrice televisiva non ha al momento commentato la notizia, che è stata presa dai dirigenti della Rai, per valutazioni fatte nei giorni scorsi sull’andamento del programma, che stava perdendo telespettatori rispetto alla prima puntata.