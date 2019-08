Seconda giornata di Consultazioni al Quirinale – DIRETTA

Oggi è il secondo giorno di consultazioni al Quirinale, iniziate ieri pomeriggio alle ore 16, con le prime delegazioni che hanno raggiunto il Colle e tenuto dei colloqui con Sergio Mattarella.

Dalle ore 10 arriveranno le prime delegazioni dei principali partiti in Parlamento. Si inizierà con Fratelli d’Italia, con il centrodestra che si presenta in maniera individuale, in controtendenza rispetto alle consultazioni del 2018, quando si presentarono uniti Meloni, Salvini e Berlusconi. Prima di pranzo ci saranno Forza Italia e PD, mentre nel pomeriggio ci saranno i colloqui con Lega e M5S.

Ieri c’era stato l’appello di Mattarella “a fare presto”, con l’obiettivo di trovare quanto prima un presidente del Consiglio per il nuovo governo PD-M5S, che sembra oramai sempre più possibile e probabile. Le delegazioni ricevute ieri hanno dato il loro appoggio ad un eventuale Governo di legislatura tra PD e M5S, aprendo la strada per l’accordo.

10.35 – Arrivata la delegazione del PD

Sono arrivati i capigruppi del Partito Democratico, Graziano Delrio ed Andrea Marcucci. Tra poco arriverà anche il segretario del PD, Nicola Zingaretti.

10.25 – Terminato incontro tra Fratelli d’Italia e Mattarella

Giorgia Meloni ha ribadito la posizione del partito per il ritorno alle urne. “Siamo fieri di non essere entrati nel dibattito di ‘cosa faranno i partiti nelle prossime ore’, bisognava prendere atto del voto degli italiani”, ha spiegato la Meloni. “Le elezioni sono l’unico esito rispettoso dell’Italia e della Costituzione”, queste la posizione di Fratelli d’Italia. La leader ha poi citato l’articolo 1 della Costituzione: “La sovranità appartiene al popolo”, in riferimento al ritorno al voto, considerando irrispettoso avere una maggioranza in Parlamento che non rispecchia il “popolo”.

10.10 – Il presidente Mattarella riceve Fratelli d’Italia

Il capo dello Stato sta ricevendo i delegati del partito di centrodestra con Giorgia Meloni.

#Consultazioni, il Presidente #Mattarella riceve i Gruppi Parlamentari “Fratelli d’Italia” del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati pic.twitter.com/uW7n0mbhTc — Quirinale (@Quirinale) August 22, 2019

9.45 – In arrivo la delegazione di Fratelli d’Italia

Tra poco arriverà la delegazione di Fratelli d’Italia, con Giorgia Meloni ed i due capigruppo alla Camera ed al Senato.