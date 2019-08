Serie A, calendario e orari della prima giornata

Questo weekend inizierà il campionato italiano di Serie A 2019-2020, con la nuova Inter di Antonio Conte che cercherà di entrare nella lotta per il vertice, dominata dagli ultimi anni dalla Juventus ed in parte dal Napoli.

Le gare della Serie A il 24 agosto

La nuova stagione di Serie A sarà inaugurata dalla Juventus, detentrice del titolo, impegnata sabato 24 agosto alle 18 contro il Parma, allo Stadio Tardini. Avvio in trasferta per la squadra guidata da Maurizio Sarri, che non potrà essere in panchina per una polmonite.

Il secondo match della prima giornata di Serie A sarà subito un big match, a Firenze con lo scontro tra Fiorentina e Napoli, con i viola che potranno schierare il nuovo acquisto Frank Ribery.

Le gare della Serie A il 25 agosto

Il resto delle partite si giocherà domenica 25 agosto, con una sola partita prevista per le 18, quella del Milan di Giampaolo, che esordirà contro l’Udinese. Le altre squadre saranno in campo alle 20.45, tra le quali Roma-Genoa, Sampdoria-Lazio e Torino-Sassuolo.

Lunedì il match della nuova Inter di Conte

Il “Monday Night” vedrà la nuova Inter di Antonio Conte affrontare il Lecce alle 20.45 a San Siro. La neo-promossa squadra di Liverani cercherà di mettere in difficoltà la squadra guidata da Lukaku e compagni.

Il calendario della prima giornata