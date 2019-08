Ultimi sondaggi politici oggi 22 agosto: Lega al 31%, italiani con Conte

Secondo gli ultimi sondaggi politico elettorali di oggi 22 agosto, come rilevato dall’Istituto Gpf, gli italiani hanno apprezzato il discorso di Conte al Senato del 20 agosto. I due protagonisti della giornata sono stati sicuramente il premier Conte, che teneva la sua informativa in Aula, ed il leader leghista che gli sedeva affianco, il quale ha subito gli attacchi del presidente del Consiglio.

Il discorso al Senato del 20 agosto

Secondo quanto rilevato dal sondaggio politico, gli italiani hanno decretato “vincitore” il premier Conte, apprezzando il suo discorso fatto al Senato, con il leader della Lega che ha ascoltato seduto di fianco.

Per il 60,6% degli italiani Conte ha avuto la meglio nel dibattito al Senato, mentre il 27,3% ha ritenuto Salvini più efficace. Il 12,1% degli elettori non si è espresso sul dibattito in Aula.

La Lega al 31% dei consensi, sale il PD

Nell’ultima rilevazione del 22 agosto di Gpf, la Lega è al 31,2%, in calo rispetto alla scorsa settimana, quando aveva il 32,1%, segno che conferma quanto ribadito dagli esperti di sondaggi, che parlavano di errore di Salvini sui tempi della crisi.

Confermato il periodo positivo per il PD, che sfrutta la nuova centralità nel Parlamento, con il nuovo Governo giallo-rosso che sembra sempre più possibile. Rispetto alla scorsa settimana il PD passa dal 22.8% al 23,5%, un buon balzo che avvicina il partito al 24%.

Calo del M5S, che si attesta al 23,1%, ma comunque vicino al Partito Democratico, smentendo i sondaggi riservati dei giorni scorsi pubblicati dal Corriere, che avevano delle rilevazioni shock, con il consenso in calo al 7-8%.

Sondaggi elettorali Gpf 22 agosto

22 AGO 12 AGO DIFF Lega 31,2 32,1 -0,9 PD 23,5 22,8 0,7 M5S 23,1 23,7 -0,6 FI 5,9 6,1 -0,2 FDI 6,7 6,6 0,1 Altri 9,6 9,6 =

Confermato il punto sui partiti effettuato nei giorni scorsi, con le rilevazioni di agosto che sono sempre da prendere con le dovute misure, a causa delle molte persone in ferie che influenzano il campione dei sondaggi. In questo caso Gpf ha effettuato il sondaggio con un campione di 609 interviste, in leggero calo rispetto alla rilevazione precedente, quando ne aveva intervistati 802. In generale un buon campione per un sondaggio affidabile è tra le 1000 e le 1500 interviste.

Gradimento alto per Conte

Il gradimento degli italiani per Giuseppe Conte rimane alto, al 61%, di molto superiore a quello di Salvini, che è fermo al 48%. Vicino al leader leghista Luigi Di Maio, al 46% di gradimento, mentre il più alto rimane il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con il 69%. Zingaretti è al 44%, mentre la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, al 37% e Berlusconi al 27%.