Europa League, il Torino perde in casa contro il Wolverhampton 2-3

Si mette a rischio la qualificazione alla fase a gironi di Europa League per il Torino, dopo la sconfitta casalinga contro gli inglesi del Wolverhampton per 2-3, dopo essere stati in svantaggio di due gol e solo grazie ad un rigore nel finale si è tenuta accesa la speranza per il ritorno.

Il Wolverhampton ha ipotecato la qualificazione, alla squadra di Mazzarri servirà un’impresa per poter ribaltare la situazione in casa degli inglesi.

La gara si è sbloccata al 43esimo, con il gol del Wolverhampton, su autogol di Bremer, mentre il raddoppio arriva al 59esimo con Diego Jota. Dopo due minuti De Silvestri tiene in vita il Torino, accorciando le distanze, ma al 72esimo arriva il 3-1 di Raul Jimenez. Il rigore concesso all’89esimo e realizzato da Belotti mantiene il Torino in corsa contro la squadra londinese.