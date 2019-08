Figlio di Salvini su moto d’acqua, la Procura di Ravenna apre inchiesta

È stata aperta un’inchiesta sulla questione legata al figlio di Salvini ed alla moto d’acqua della polizia, dove il ragazzo ha fatto “un giro”, scatenando le polemiche di alcuni media e sul web. Per ora la Procura di Ravenna ha aperto un fascicolo contro ignoti per l’accaduto il 30 luglio a Milano Marittima.

Il figlio di Salvini fece un giro in mare con la moto d’acqua guidata da un agente in servizio. La richiesta è arrivata al Viminale nei giorni scorsi, con l’aggiunta della richiesta identificazione delle due persone che cercarono di impedire ad un giornalista di Repubblica di filmare la scena.

Il fatto era stato ridimensionato da Salvini, che nei giorni successivi aveva chiesto di lasciare fuori i bambini dalla polemica politica. Non era stato chiarito se le due persone in spiaggia fossero poliziotti in servizio, considerando che erano in costume. Sulla vicenda ora indagherà la Procura di Ravenna.