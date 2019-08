Grillo propone il Conte-bis: “Ci ha restituito dignità nel mondo”

Con un post sul suo blog, il garante del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, ha parlato del premier Giuseppe Conte, elogiando il suo operato e spiegando perché sarebbe consono un Conte-bis. Considerando l’apertura del M5S al PD con il tavolo che si è tenuto oggi, le parole di Grillo vanno ad influenzare direttamente la trattativa, che ad un certo punto dovrà, per forza di cose, trattare il ruolo del primo ministro.

“Nessuno vuole perdonare al premier la sua levatura e vuole scambiarlo come delle figurine. Ci ha ridato dignità nel mondo”, queste le parole di Grillo su Conte, promuovendo il suo operato e lanciando un segnale al PD per una sua possibile candidatura ad un secondo mandato.

“Il M5S ha vinto le elezioni, ma è costretto a fare alleanze per governare, per evitare di votare altre dieci volte, anche grazie ad una legge elettorale fatta apposta per farci perdere”, l’accusa del Garante del M5S ai partiti.

“Renzi finto rottamatore, ha tradito l’Italia”

Poi se la prende con l’ex premier ed ex segretario del PD, Matteo Renzi, che Grillo definisce “finto rottamatore”, un “guascone che compare su tutte le reti per svendere ferrivecchi”. Per ora Renzi non ha risposto, anche perché al momento è impegnato con i quattro giorni di scuola politica per under 30.