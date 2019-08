Oggi l’incontro tra PD e M5S per trovare un accordo

Dopo le dichiarazioni di ieri alle consultazioni, che hanno infastidito il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il quale si aspettava un’apertura più netta ad un accordo PD-M5S ed ha comunque concesso qualche giorno per lasciare discutere i partiti. Le nuove consultazioni sono fissate per martedì, giorno per il quale i due partiti dovranno aver trovato la quadra, compreso, forse, anche il nome del premier.

Il M5S vuole il taglio dei parlamentari

Come ha ribadito Di Maio nel suo discorso a Mattarella, il M5S non negozia sul taglio dei parlamentari e semmai “saranno le altre forze politiche a convergere”, facendo intendere che dovrà essere il PD a cambiare idea. Durante la riunione dei parlamentari, Stefano Patuanelli, capogruppo al Senato, ha chiesto mandato pieno per andare a trattare con il PD.

Zingaretti apre alla trattativa

In serata, dopo il discorso di Mattarella, in una nota il segretario del PD ha fatto sapere che i dieci punti espressi dal M5S sono un punto di partenza dal quale discutere. Oggi i due partiti si incontreranno per iniziare la discussione su temi e nomi.