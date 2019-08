Riforma Pensioni 2020 ultimissime, stop di Quota 100 con il governo PD-M5S

In queste ore si sta decidendo il futuro governo del Paese, con le trattative tra M5S e PD che inizieranno oggi, dopo che il Presidente Mattarella ha dato del tempo per trovare nuove alleanze, fino a martedì prossimo.

Ma a rischiare lo stop è la riforma pensioni di Quota 100, criticata sia dal PD che dal M5S e che quindi potrebbe essere cancellata. A darne conferma è uno degli esponenti PD addetti alle politiche economiche, Tommaso Nannicini, che si era occupato anche del programma elettorale per le elezioni politiche.

Una svolta nella politica economia e sociale

Secondo quanto riferito da Nannicini all’Adkronos, dovrà esserci una svolta economica e sociale dalle politiche del governo PD-M5S, per effettuare delle misure che siano sostenibili dal Paese.

Il punto chiave sulle pensioni Quota 100 lo affronta subito: “Molte scelte del governo giallo-verde erano frutto di compromesso – citando Quota 100 – anche se il Reddito di cittadinanza altro non era che l’evoluzione del nostro Reddito di inclusione”, questa la posizione di Nannicini.

Dunque il Reddito di cittadinanza sarebbe salvo, anche se ci sarà la necessità di “monitoraggio per migliorarlo”, ma il giudizio su Quota 100 è invece netto. Potrà rimanere solo per le persone disagiate e che effettuano lavori pesanti. Non è chiaro se ci sarà fin dal prossimo anno lo stop, oppure si attenderà la fine del triennio, come previsto dalla legge di bilancio 2019. Quello che è sicuro è che il PD non è disposto a rendere strutturale la misura, che costa molto a livello strutturale sui conti pensionistici.

Le proposte del PD al M5S riguardano la riduzione del cuneo fiscale per aumentare gli stipendi, un cambiamento di Quota 100 da lasciare per i più disagiati, un controllo maggiore sui contanti per combattere l’evasione, rivedere il Reddito di cittadinanza sul metodo di attribuzione, rendendolo più vicino al REI.

Rimane l’incognita proroga Opzione Donna

L’esponente del PD non ha parlato della proroga di Opzione Donna, che costa meno di Quota 100 e che va rinnovata per il 2020, visto che ad oggi scadrà il 31 dicembre 2019, non permettendo alle donne nate nel 1962 di andare in pensione il prossimo anno. Considerando il costo inferiore, è possibile che si riesca ad inserire in manovra di Bilancio 2020, anche a fronte di un taglio o ridimensionamento di Quota 100, che era considerata a rischio già dai giorni scorsi.