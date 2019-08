Russia, liberato il leader delle opposizioni Navalny

Dopo 30 giorni di carcere è stato liberato il leader delle opposizioni, Alexei Navalny, arrestato alcune settimane fa per aver lanciato appelli a favore di una manifestazione non autorizzata a Mosca, dove ci furono molti scontri tra cittadini e polizia. Molti candidati delle opposizioni sono stati esclusi dal voto e per questo i manifestanti sono scesi in piazza per chiedere “libere elezioni”.

Durante il suo soggiorno in carcere c’era stato un momento di allarme per quanto riguarda la presunta allergia che aveva manifestato, con i legali che hanno parlato di possibile avvelenamento. Successivamente la questione è stata archiviata e Navalny è tornato nella sua cella.

A rendere nota la scarcerazione è stato il suo portavoce, Kira Iarmych, con delle foto postate su Twitter nelle quali si vede il leader delle opposizioni con un maglione scuro e dei pantaloni sportivi.