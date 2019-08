Terminato incontro PD-M5S. Dem: “Niente di insormontabile”

Dopo due ore di incontro sono usciti i delegati del Partito Democratico, che hanno definito come positivo il tavolo, sulla base di una convergenza sullo sviluppo ambientale. All’uscita dagli uffici della Camera i tre esponenti del PD che erano presenti al tavolo, i due capigruppo, Delrio e Marcucci, ed il vicesegretario Orlando, hanno rilasciato delle dichiarazioni alla stampa, senza rispondere a domande.

Per quanto riguarda il capogruppo al Senato, Andrea Marcucci, che rappresenta l’ala renziana del partito, non ci sono stati problemi “insormontabili” evidenziati durante l’incontro. Andrea Orlando, ex ministro della Giustizia, ha chiesto al M5S che ci sia un unico interlocutore, dopo che lo stesso Movimento 5 Stelle aveva lasciato aperta la possibilità di tornare al governo giallo-verde. Graziano Delrio ha sottolineato la convergenza sul piano ambientale e sociale, da cui si può partire per un’alleanza.

Ora c’è attesa per l’uscita dei delegati del M5S, che sono i capigruppo alle Camere, Francesco D’Uva e Stefano Patuanelli. Da fonti M5S si fa sapere: “Servono garanzie sul taglio dei parlamentari. È stato un incontro costruttivo”.