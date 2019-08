Ultimi sondaggi politici oggi 23 agosto: calo della Lega, salgono PD e M5S

Secondo quanto rilevato dagli ultimi sondaggi politico elettorali di oggi 23 agosto dall’Istituto Tecné, c’è stato un calo del partito di Salvini negli ultimi giorni, a vantaggio del PD e M5S. Gli italiani hanno mostrato la voglia di tornare al voto dopo l’apertura della crisi di governo.

La Lega si avvicina al 30%, il PD verso il 25%

Il partito di Matteo Salvini sembra aver subito l’apertura della crisi di governo, visto come un errore strategico da molti esperti di sondaggi elettorali, che ha portato un calo nelle rilevazioni dei consensi della Lega. Mentre per il PD ed il M5S si conferma il buon momento elettorale, che già si era intravisto nelle scorse settimane, quando entrambe le formazioni politiche erano salite di circa un punto percentuale.

Il PD arriva a quota 24,6%, salendo rispetto al risultato delle elezioni europee, ma anche delle ultime rilevazioni. Il Movimento 5 Stelle risale sopra il 20%, dopo essere sceso al 17% negli ultimi mesi.

Sondaggi elettorali 23 agosto Tecné

23 AGO EUROPEE Lega 31,3 34,3 PD 24,6 22,7 M5S 20,8 17,1 FI 8,3 8,8 FDI 6,7 6,5 +Eu 2,5 3,1 EV 1,8 2,3 LS 1,4 1,7 Altri 2,6 3,5 Indecisi 48,3

Nelle retrovie sostanzialmente stabili Forza Italia e Fratelli d’Italia, con un calo di Più Europa rispetto alle elezioni europee. Alto il numero degli indecisi e del non voto, pari al 48,3%.

Anche nei giorni scorsi i sondaggi politici avevano evidenziato un “boom” di preferenze per Conte, con molta approvazione per il discorso al Senato, dove è stato considerato “vincitore” su Salvini.

Crisi di governo, cosa ne pensano gli italiani?

Sulla questione della crisi di governo gli italiani hanno opinioni diverse, come rilevato dal sondaggio politico, a seconda del partito di appartenenza. La crisi è stata aperta indiscutibilmente da Salvini, ma le cause e le conseguenze tra gli elettori sono diverse tra loro. Non tutti accusano Salvini di aver creato la crisi, anche perché ha sempre sostenuto che il problema fossero i “troppi no” del M5S, con quello sulla TAV arrivato per ultimo.

In generale, come si era visto nei sondaggi politico elettorali dei giorni scorsi, gli elettori bilanciano le colpe tra Lega e M5S. In generale la percentuale della Lega è leggermente maggiore, al 29%, rispetto a quella del M5S, ma la maggioranza degli elettori tende a condividere le colpe.

Crisi di governo - Cosa pensano gli italiani

Giusto aprire la crisi di governo dopo il voto contrario dei 5s sulla TAV 12% Giusto, ma sarebbe stato meglio farlo a giugno, dopo le europee 16% Giusto, ma sarebbe meglio fare prima la legge di stabilità 22% Sarebbe stato meglio che il governo fosse durato tutta la legislatura 38% Non sa 12%

Come si può notare, la maggioranza degli italiani (50%) crede che sia stato comunque giusto aprire la crisi di governo. Il problema semmai sono state le tempistiche e le motivazioni. Solo il 12% degli italiani ritiene giusta l’apertura della crisi per il voto contrario del M5S sulla TAV, mentre più alta la percentuale di chi avrebbe preferito attendere dopo la legge di stabilità.

Crisi di governo - Cosa pensano gli elettori Lega

Giusto aprire la crisi di governo dopo il voto contrario dei 5s sulla TAV 44% Giusto, ma sarebbe stato meglio farlo a giugno, dopo le europee 20% Giusto, ma sarebbe meglio fare prima la legge di stabilità 19% Sarebbe stato meglio che il governo fosse durato tutta la legislatura 12% Non sa 5%

Se si considera solo l’elettorato leghista, le percentuali positive sull’apertura della crisi si alzano, con un complessivo 83% che ritiene giusta l’apertura della crisi. La grande maggioranza, il 44%, considera giusto che la crisi sia stata aperta per il voto sulla TAV, mentre meno convinti gli elettori che avrebbero voluto fare tutta la legislatura con il governo gialloverde.

Possibili soluzioni alla crisi di governo

Nei giorni nei quali si stanno tenendo le consultazioni, con il primo giro finito ieri e con il nuovo che è stato pianificato per martedì prossimo, gli italiani hanno una loro opinione su cosa si dovrebbe fare ora.

Soluzione alla crisi - Per tutti gli elettori

Tornare subito a votare (ottobre-novembre) 36% Votare dopo la legge di stabilità (febbraio-marzo) 29% Governo PD-M5S-Leu-Più Europa 13% Governo PD-FI-M5S-Più Europa 8% Nuovo governo M5S-Lega 4% Non sa 10%

Nel sondaggio politico che fa riferimento a tutto l’elettorato la percentuale complessiva di elettori che vogliono tornare al voto è pari al 65%, più della metà. Il 36% vorrebbe votare subito, come aveva chiesto Salvini, mentre il 29% vorrebbe prima attendere la stabilizzazione dei conti e la manovra di bilancio 2020.

Il governo giallo-rosso non convince del tutto gli elettori, con solo il 13% di approvazione. Molto bassa la percentuale degli elettori che vorrebbero un ritorno del governo gialloverde, solo il 4%.

Soluzione alla crisi - Per gli elettori Lega

Tornare subito a votare (ottobre-novembre) 62% Votare dopo la legge di stabilità (febbraio-marzo) 24% Governo PD-M5S-Leu-Più Europa - Governo PD-FI-M5S-Più Europa - Nuovo governo M5S-Lega 5% Non sa 9%

Per gli elettori della Lega si dovrebbe chiaramente tornare al voto subito, ad ottobre, come richiesto da Salvini. Oltre l’80% dell’elettorato leghista vorrebbe votare entro febbraio. Bassa anche qui la percentuale di un ritorno al governo gialloverde, pari al 5%.

D’altronde le proiezioni sui seggi delle scorse settimane evidenziavano come una coalizione tra Lega e Fratelli d’Italia avrebbe raggiunto largamente la maggioranza assoluta in entrambe le Camere. Ancora più larga la maggioranza dell’intero centrodestra, che avrebbe potuto votare in autonomia il Presidente della Repubblica nel 2021, avendo più dei 2/3 dei seggi.

Soluzione alla crisi - Per gli elettori M5S

Tornare subito a votare (ottobre-novembre) 12% Votare dopo la legge di stabilità (febbraio-marzo) 35% Governo PD-M5S-Leu-Più Europa 18% Governo PD-FI-M5S-Più Europa 14% Nuovo governo M5S-Lega 8% Non sa 13%

Per gli elettori del M5S tutte le soluzioni sono più o meno percorribili, non ne spicca una in particolare. Alte le percentuali complessive di un governo alternativo, con il 32% che vorrebbe formare un nuovo governo. La percentuale di elettori che vorrebbe tornare alle urne, ad ottobre o febbraio, è pari al 47%.

Soluzione alla crisi - Per gli elettori PD

Tornare subito a votare (ottobre-novembre) 24% Votare dopo la legge di stabilità (febbraio-marzo) 45% Governo PD-M5S-Leu-Più Europa 22% Governo PD-FI-M5S-Più Europa 5% Nuovo governo M5S-Lega - Non sa 4%

Gli elettori del PD sono quelli più convinti dal governo giallo-rosso, con il 22% delle preferenze, ma in generale anche loro vorrebbero tornare a votare, con una percentuale complessiva del 69% tra chi vorrebbe votare subito (24%) e chi vorrebbe votare dopo la manovra, come suggerito da Renzi, per il 45% dell’elettorato.