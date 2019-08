Amazzonia, Bolsonaro invia l’esercito, Macron minaccia lo stop a Mercosur

Continua a bruciare l’Amazzonia, con l’Europa che si è scagliata contro Bolsonaro, considerato complice con le sue politiche di roghi dolosi che hanno causato il disboscamento di una buona parte della foresta. Attacco di Macron a Bolsonaro, che minaccia lo stop all’accordo di libero scambio tra Ue e Brasile. Dal 2018 c’è stato un innalzamento dell’82% dei roghi in Amazzonia.

La questione sarà affrontata al G7, con gli incendi che sono aumentati nelle ultime ore e solo ora il presidente Jair Bolsonaro ha inviato l’esercito per fronteggiare le fiamme. La foresta amazzonica ha un ruolo chiave nell’assorbimento della CO2, per questo i vari paesi extra-nazionali si stanno interessando alla vicenda.

Macron: “Bolsonaro ha mentito”

Duro attacco del presidente francese a Bolsonaro: “A fronte degli ultimi eventi, il presidente Bolsonaro ha mentito al vertice del G20 di Osaka, dato che non ha rispettato gli impegni climatici e non si è impegnato sul fronte della biodiversità”, queste le parole di Macron in una nota.

Merkel: “L’emergenza è acuta”

Anche la cancelliera tedesca ha voluto criticare Bolsonaro, per la sua tardiva risposta, oltre ad un suo coinvolgimento diretto in quanto sta accadendo, dopo aver diminuito le pene per gli agricoltori che disboscano. “Bisogna parlarne al G7”, ha spiegato Angela Merkel.