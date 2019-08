Brescia, morte per il caldo 10mila galline: malfunzionamento impianto aria

Un malfunzionamento dell’impianto di areazione nello stabilimento ha causato la morte di 10mila galline per asfissia. Il titolare dello stabilimento agricolo della Franciacorta, in provincia di Brescia, non aveva predisposto adeguati sistemi di allarmi per eventuali malfunzionamenti. Per questo motivo è stato indagato e multato dalle autorità.

È stata aperta un’inchiesta sull’accaduto, per accertare le eventuali colpe e cause legate al malfunzionamento dell’impianto di areazione. Le galline erano all’interno di capannoni, che con il caldo e senza circolazione di aria sono diventati roventi.

L’uomo dovrà rispondere di uccisione di animali, come riferito dai carabinieri forestali, che lo hanno multato di 3mila euro per l’incidente. Ora si dovrà attendere il pronunciamento del giudice e le indagini dei periti, per accertare il malfunzionamento ed escludere eventuali piste dolose.