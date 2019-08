Dove vedere Parma-Juventus in TV e streaming

Oggi parte la Serie A 2019-2020, con il calendario degli orari della prima giornata che è stato ufficializzato nei giorni scorsi, con la partenza alle ore 18 con Parma-Juventus. I detentori del titolo apriranno la stagione, con alcune defezioni, come quella del tecnico Sarri, che sarà costretto a riposo a causa della polmonite.

Lo stadio Tardini di Parma si prepara al tutto esaurito, con 20mila presenze, per cercare di mettere in difficoltà i campioni della Juventus. La squadra bianconera si è rafforzata durante l’estate, con gli arrivi di De Ligt e Rabiot, oltre al tecnico Sarri, che bene ha fatto al Napoli ed al Chelsea.

Parma-Juventus in diretta TV e streaming

La partita sarà in diretta TV sui canali Sky, sui canali del digitale terrestre e satellite, Sky Sport Serie A (202) e Sky Sport 251. In streaming sarà possibile seguire Parma-Juventus su SkyGo e NowTV. Su NowTV per chi non ha l’abbonamento c’è il pass giornaliero a 7,99 euro.

Probabili formazioni Parma-Juventus

Le due squadre scenderanno in campo entrambe con il 4-3-3, con alcuni degli acquisti del calciomercato estivo che partiranno dalla panchina, come De Ligt, ancora non in condizioni e nei meccanismi di Sarri. Titolare invece Dybala, al centro delle trattative di mercato ed offerto sia in Premier League, sia in Francia al PSG. Ecco le probabili formazioni di Parma-Juventus:

Parma (4-3-3) Sepe; Laurini, Bruno Alves, Iacoponi, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà; Kulesevski, Inglese, Gervinho

Juventus (4-3-3) Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Dybala, Ronaldo