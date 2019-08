Incontro segreto Di Maio-Zingaretti. Il M5S chiede il Conte-bis

Nella serata di ieri si è tenuto un incontro segreto tra Di Maio e Zingaretti, successivo al tavolo dei capigruppo, che era terminato in maniera positiva nel pomeriggio. Durante l’incontro tra i due leader politici, Di Maio avrebbe posto come condizione la presenza di Conte, per un secondo mandato, andando in controtendenza alle richieste di Zingaretti, che chiedeva discontinuità.

In cambio del presidente del Consiglio, il M5S avrebbe offerto il posto da Commissario Ue a Paolo Gentiloni, ma i dem non sono del tutto convinti.

Nella giornata di ieri il PD aveva aperto ai dieci punti del M5S, con Graziano Delrio che ha dichiarato convergenza sui temi ambientali e sociali. Entro martedì le due forze politiche devono trovare un accordo da portare al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che è apparso già abbastanza infastidito dal tira e molla nelle ultime consultazioni.

La carta Salvini

Il Movimento 5 Stelle può far valere la carta del ritorno da Salvini, che ha lasciato la porta aperta ad un possibile ritorno del governo giallo-verde. Di Maio può sfruttare quest’apertura per non cedere al Partito Democratico, che evidentemente ha fatto richieste molto alte, oltre la discontinuità. L’offerta della Lega prevederebbe Di Maio a Palazzo Chigi, Salvini al Viminale e Giorgetti all’Economia.