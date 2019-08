La Cina risponde a Trump e spaventa i mercati: 75 miliardi di dazi

La Cina aveva avvertito che avrebbe dovuto rispondere ai dazi di Trump, così è stato: sono pronti 75 miliardi di dazi da imporre a beni americani, comprese le automobili. Gli Usa dal primo settembre metteranno dazi per il 10% su 300 miliardi di dollari di beni cinesi.

I dazi saranno simili a quelli americani

Il valore dei dazi varierà dal 5% al 10%, con la stessa tempistica di quelli americani, una prima entrata in vigore il primo settembre e la seconda dal 15 dicembre, che coincide con la data in cui Trump ha voluto rinviare i dazi sui beni tecnologici, per preservare lo shopping natalizio.

La Cina ha così deciso di tassare gli ultimi prodotti Usa che non avevano dazi, in linea con quanto fatto dagli Stati Uniti, che dopo l’entrata in vigore di questi ultimi due round, avranno tassato tutti i prodotti cinesi venduti sul suolo americano. Comunque la Cina importa meno di quanto facciano gli Stati Uniti, quindi il potere contrattuale e la leva con Washington è inferiore. Questa la linea di Peter Navarro, una delle persone vicine a Trump, che ha spiegato come l’entrata di questi dazi non comporterà effetti sull’economia.