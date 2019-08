La prossima versione di Android sarà “10”. Stop al nome dei dolci

Rivoluzione in casa Google, con la denominazione dei sistemi operativi Android che cambierà radicalmente dalla prossima versione. Storicamente ad ogni versione è associato un nome di dolci: Pie, Oracle, Nougat, Lollipol e Marshmallow. Google vuole uniformarsi alla Apple, che ha una struttura più chiara delle versioni e per questo la prossima sarà Android 10.

Non più dolci ma numeri, anche per le versioni successive si parlerà di Android 11, Android 12 e così in avanti. La decisione è stata presa dai vertici dell’azienda, che ritenevano poco internazionale la denominazione con i dolci e per questo un effetto negativo a livello di immagine e diffusione. Questo perché il commercio è internazionale ma il nome rimaneva in inglese, e non tutti potevano capirne le motivazioni.

Cambia anche il logo di Android

Si passa ad un font più leggero e stilizzato, con un robottino verde che comunque rimane di fianco al nome. Questo cambiamento di design è strettamente correlato alla modifica della struttura dei nomi, con la prossima versione si cercherà di imitare in qualche modo Apple nel modo di commercializzare il sistema operativo.

Le novità di Android 10

Oltre al nome, il nuovo sistema operativo Android 10 porta comunque delle importanti novità. Tra le altre l’introduzione del Dark Theme e del Live Caption, che permette di trascrivere in maniera simultanea quando detto in un video od in un audio.

Inoltre saranno introdotte le notifiche a forma di bolla ed un nuova sistema di gesture, anche per il comando “Indietro”. L’utente potrà comunque scegliere di mantenere la barra di navigazione.