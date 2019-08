Piccole imprese pagano 4,4 miliardi di tasse in più delle grandi

Uno studio della Cgia di Mestre ha messo in evidenza come le piccole imprese in Italia paghino più tasse delle grandi aziende, con un contributo fiscale che è rilevante. Sono oltre 4 miliardi di euro in più le tasse che ogni anno le piccole imprese pagano allo Stato, in confronto con quanto pagato dai grandi gruppi.

Nel 2018 lavoratori autonomi e piccole imprese hanno contribuito al bilancio dello Stato per 42,3 miliardi di euro, che complessivamente è il 53% dell’intero gettito di 80 miliardi di euro che arriva dal sistema produttivo.

Le tasse pagate dalle medie e grandi imprese, invece, portano allo Stato 37,9 miliardi di euro, pari al 47% del gettito totale. Questo è quanto riportato in maniera critica dalla Cgia di Mestre, che voleva mettere in risalto la differenza tra i due gruppi.