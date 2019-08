Premier League, Manchester United-Crystal Palace 1-2: vittoria storica all’Old Trafford

Il Crystal Palace ha trovato una vittoria storica all’Old Trafford, battendo per 2-1 il Manchester United di Solskjaer, andando due volte in vantaggio e sfruttando a pieno le occasioni che i Red Devils gli hanno concesso.

La gara per la prima mezz’ora ha visto solo il Manchester United in campo, con il Palace attento in fase difensiva, che ha concesso poche occasioni, pur lasciando molto spazio allo United. Poi a sorpresa ha trovato il gol del vantaggio con Ayew prima della fine del primo tempo, su un lancio lungo, dove Maguire ha perso il contrasto aereo ed ha lasciato spazio all’attaccante per il vantaggio del Crystal Palace.

Nel secondo tempo il Manchester United ha cercato il pareggio, trovando un rigore, che però è stato sbagliato da Rashford. Continua la maledizione dagli undici metri per lo United, con la scorsa settimana che era stato Pogba a sbagliare, anche per questo si è presentato l’attaccante inglese, che però ha trovato il palo interno a dirgli di no.

Il pareggio è arrivato a due minuti dalla fine, con Daniel James, grazie ad un interno destro sotto al sette per il temporaneo 1-1. Dopo pochi minuti un contropiede iniziato da una palla persa di Pogba ha permesso a Patrick Van Aanholt di trovarsi da solo a pochi metri dalla porta e di trafiggere De Gea, che non ha potuto respingere il pallone del definitivo 2-1.