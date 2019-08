Qualifiche MotoGP, pole position per Marquez a Silverstone. Secondo Rossi

Nuova pole position per Marc Marquez a Silverstone, con il tempo di 1.58.168, davanti a Rossi a quattro decimi. Terzo posto per Milner a soli sei millesimi da Valentino Rossi a 434 millesimi da Marquez.

Le qualifiche sono state combattute, dopo le prove libere dove Quartararo era riuscito a fare il record della pista e le due Yamaha avevano ben impressionato, con Vinales terzo e Rossi quarto.

Marquez ha iniziato con un super tempo il Q2, battuto per 55 millesimi da Quartararo con il tempo di 1.58.612. Più indietro le Yamaha nel primo tentativo, con Rossi sopra i due minuti e Vinales che ha iniziato con un 1.59.100. Dovizioso al primo tentativo con una media al posteriore ha concluso con 1.59.500.

La partenza di domani sarà importante in un circuito lungo, per non rimanere nel traffico e non molti posti dove superare.