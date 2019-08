Bimba di 8 anni investita da pirata, positivo alla cocaina: gravissima

Una bambina di otto anni è stata investita da un pirata a Mondragone, in provincia di Caserta, ora ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale Santobono di Napoli. La bimba sarebbe di origine ucraine e si trovava in strada nella sera di ieri, quando è stata colpita da un’auto, mentre camminava con i genitori sul litorale.

L’investitore si è poi costituito nella caserma dei carabinieri di Casavatore, in provincia di Napoli, con la vettura che è stata posta sotto sequestro. Secondo i primi rilevamenti sembra che l’uomo fosse positivo alla cocaina. Si tratta di un residente napoletano di Secondigliano di 47 anni, per ora non risultano precedenti penali.

Gli inquirenti effettueranno le indagini di rito, ma l’uomo rischia il mancato soccorso stradale e lesioni gravi. La bambina non è ancora fuori pericolo, con il bollettino medico che non è stato reso pubblico dai medici per ora.