Bologna, aggressione a docente universitario: arrestato clochard olandese

Un clochard olandese di 52 anni è stato arrestato per l’aggressione di un docente universitario a via Santo Stefano, a Bologna. La vittima, 69 anni, stava passeggiando sotto i portici quando è stato massacrato di botte. Ora è ricoverato per le ferite al volto, con una prognosi di 25 giorni.

L’aggressore lo ha fatto cadere a terra con due pugni e poi ha continuato a colpirlo in testa ed all’addome. Il clochard è stato arrestato dalle forze dell’ordine che sono intervenute insieme ad i soccorsi, su segnalazione dei passanti che si trovavano nella zona.

Domani ci sarà l’udienza di convalida dell’arresto per l’uomo olandese, accusato di lesione personali aggravate. I carabinieri che stanno indagando sulla vicenda non hanno ancora chiarito le motivazioni del gesto. Come comunicato pubblicamente, il movente non sarebbe chiaro.