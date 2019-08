Controesodo, bollino rosso per sciopero e maltempo

Ci si attende un controesodo da bollino rosso per lo sciopero dei casellanti di Autostrade e per il maltempo che ha colpito la parte settentrionale del Paese. Si stima che 7 italiani su 10 rientreranno dalle vacanze, causando problemi a livello di traffico intenso. Un bollino rosso che sarebbe stato tale anche senza sciopero o maltempo.

Il nuovo sciopero delle autostrade è stato indetto dai principali sindacati italiani del settore dei trasporti, per chiedere un confronto sul nuovo contratto, dopo che il governo non ha continuato la trattativa aperta il mese scorso, anche a causa della crisi di governo.

Il maltempo che colpirà la Penisola

In tutto il paese, specialmente nelle zone interne e montuose, sono previsti temporali, con la Protezione civile che ha attuato un piano di emergenza per supportare chi si trova in viaggio. Verranno fornite informazioni ai viaggiatori, come era accaduto con l’ultimo sciopero dei casellanti di inizio mese.