G7, Macron incaricato di trattare con l’Iran. Trump per il rientro della Russia

I leader del G7 a Barritz, in Francia, hanno dato mandato al presidente francese, Emmanuel Macron, di trattare con l’Iran e di inviare un messaggio alle autorità iraniane. Al centro la crisi diplomatica nello Stretto di Hormuz e il superamento delle soglie di uranio arricchito, contrariamente da quanto stabilito dall’accordo sul nucleare del 2015.

Gli Stati Uniti sono stati i primi a scontrarsi con l’Iran in maniera diplomatica, con il drone americano abbattuto in territorio iraniano ed i casi di sequestro delle petroliere. Ora sarà compito di Macron di trovare un accordo che soddisfi entrambe le parti.

Trump: “Johnson è l’uomo giusto per la Brexit”

Il presidente Trump ha affermato che Boris Johnson è l’uomo giusto per portare avanti la Brexit, dando il suo supporto al premier britannico, dopo le critiche dei giorni scorsi ricevute dall’Europa e da Macron e Merkel, per l’eventuale No Deal che vuole portare avanti.

Johnson aveva attaccato il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, definendolo “Mr. No Deal” per il suo non voler ridiscutere l’accordo con il Regno Unito.

Il ritorno della Russia

Il presidente Trump ha anche lanciato l’appello per far rientrare la Russia nel G7, esclusa nel 2014 da Obama dopo l’annessione della Crimea, considerato un atto di guerra. Dal Cremlino fanno sapere che valuteranno l’invito sul ritorno nel G8.