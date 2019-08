Governo ultimissime, Roberto Fico resterà presidente della Camera

Dopo la notizia di oggi di un possibile mandato proposto dal PD per Roberto Fico, in risposta alla richiesta di Di Maio di Conte a Palazzo Chigi, sono arrivate le smentite del diretto interessato. Roberto Fico ha confermato che darà continuità al suo ruolo attuale, facendo comunque capire che ci potrebbe essere un nuovo governo.

Fico: “Darò continuità al mio ruolo”

Secondo fonti interne del M5S il suo esponente Roberto Fico avrebbe chiarito il suo futuro a livello politico, non accettando la candidatura del PD alla presidenza del Consiglio. Le parole del presidente della Camera fanno presupporre che non si tornerà a breve alle urne, dando spazio agli scenari politici che vedono il governo PD-M5S come probabile.

Conte: “I partiti politici trovino l’intesa”

Non c’è stata la chiamata tra Di Maio e Conte, come molti ipotizzavano, ma il premier italiano ha dichiarato che auspica una veloce intesa tra i partiti politici: “Dobbiamo lasciare lavorare i partiti politici e verificare se esista un’intesa solida”. Non chiede le porte al suo secondo mandato, come vorrebbe il M5S.