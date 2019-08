Il ministro degli Esteri iraniano è arrivato a sorpresa al G7 di Barritz

A sorpresa il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, è atterrato nel pomeriggio a Barritz, città francese dove si sta svolgendo il G7, dove partecipano i paesi più industrializzati del mondo.

La presenza di Zarif non era stata annunciata ed ha colto di sorpresa gli organizzatori dell’evento. Il ministro degli Esteri sarebbe andato a Barritz per discutere le sanzioni dell’Iran, considerando che il presidente francese, Emmanuel Macron, aveva annunciato se ne sarebbe discusso.

Secondo quanto riportato dalla tv iraniana, non sono previsti incontri tra Zarif ed il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Nelle scorse ore il presidente Macron aveva ricevuto dai leader un mandato a trattare con l’Iran per discutere del nucleare e della faccenda diplomatica legata alle petroliere nello Stretto di Hormuz.

Il presidente Trump non aveva dato il suo ok alla trattativa con l’Iran, ma ora bisognerà vedere come gestiranno l’arrivo del ministro degli Esteri i vari leader, con la possibilità di iniziare a parlare per una risoluzione diplomatica.