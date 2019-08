Milano, arrivano le regole per i monopattini elettrici

Dopo l’interruzione del servizio di noleggio monopattini, arrivata la scorsa settimana per mancanza di norme, ora il Comune ha varato un nuovo regolamento cittadino, che permetterà il ritorno dei monopattini elettrici, ad alcune condizioni.

Ritorno sulle strade ad ottobre

Il Comune di Milano ha previsto il ritorno sulle strade per ottobre, dopo che verrà installata la nuova segnaletica, con la pubblicazione di un bando di manifestazione di interesse che arriverà a settembre.

Le nuove regole per i monopattini elettrici

Una marcatura CE per i monopattini, sistema sonoro, luci e limitatori di velocità, queste sono le condizioni richieste dal Comune per un utilizzo cittadino. Occorrerà pagare anche un contributo al Comune per l’occupazione di suolo pubblico, oltre ad una cauzione per eventuali problemi amministrativi.

Inoltre è richiesto un servizio aperto tutta le settimana, 24 ore su 24, oltre alla presenza di un’assicurazione e di essere registrati come impresa. L’assessore alla mobilità, Marco Granelli, ha incontrato gli operatori interessati, ai quali ha spiegato le condizioni: “Ho chiesto la collaborazione di tutti, lo sharing deve diffondersi in modo sicuro per tutti. La sfida al traffico ed alle emissioni va affrontata di pari passo con la sicurezza stradale”.

Nelle aree pedonali ci sarà il limite di velocità di 6 km/h, mentre sulle piste ciclabili il limite sarà di 20 km/h.