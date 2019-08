Napoli, dopo 100 anni la prima evasione a Poggioreale

Erano 100 anni che nessuno evadeva da Poggioreale, cosa che è riuscita ad un detenuto polacco di 32 anni, le cui generalità non sono state rese note, che si è calato con una corda fatta con le lenzuola dalle mura del carcere. Il tutto è avvenuto mentre si stava recando alla messa nella chiesa all’interno del penitenziario. Nelle scorse settimane c’era stata una violenta rivolta all’interno dello stesso carcere.

In totale circa cento detenuti si stavano recando a messa, controllati da pochi agenti e questo ha permesso al detenuto polacco, R.L., di scavalcare il muro e calarsi nella strada adiacente. Qualche anno fa ci fu un tentativo simile, con un detenuto che cadde dall’altro lato e riportò gravi lesioni fisiche.

I vertici del carcere hanno dato la colpa alla mancanza di personale, come ha spiegato Luigi Castaldo, segretario dell’Osapp di Napoli: “Ci sono solo 200 agenti in un carcere che supera la capienza massima di 800 persone”. Molte sono state le richieste alle amministrazioni comunali per il potenziamento della sicurezza, ma, come riportano i dirigenti del carcere, non c’è mai stata risposta attiva del Comune. Al momento ci sarebbero 2500 persone all’interno del carcere di Poggioreale.