Presentata Disney+, la nuova piattaforma streaming dalla Marvel alla Pixar

È arrivato l’annuncio ufficiale del lancio della nuova piattaforma streaming di Disney, in versione Plus, che avverrà il 12 novembre per gli Stati Uniti, il Canada e l’Olanda. Per quanto riguarda il mercato italiano, lo sbarco della piattaforma in Italia è previsto per il 2020, ma non ci sono date ufficiali.

Durante l’evento proprietario di Expo D23, sono state presentate tutte le novità dell’azienda ed anticipate alcune esclusive che saranno su Disney+, con tutti i marchi di fabbrica che hanno reso noto il colosso cinematografico. Da Topolino a Star Wars, passando per Marvel, Pixar e National Geographic.

Questa l’offensiva della Disney alle altre piattaforme di streaming, come Netflix, Amazon Prime ed Apple+. Presumibilmente sarà simile come offerta, con un abbonamento mensile che consentirà agli utenti di accedere al catalogo.

Si comincerà con la diffusione della serie TV di Star Wars “The Mandalorian”, che aprirà il lancio. Molta attesa dai critici, con la sala strapiena con oltre 6mila persone, con la presenza del regista Jon Favreau, autore del nuovo Re Leone ed il ritorno di Hillary Duff, che tornerà nella serie Lizzie McGuire. L’archivio della Disney è notevole e molte saranno le produzione che sarà possibile inserire nel catalogo, dai film di animazione alla saga Marvel.