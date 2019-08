Reddito di cittadinanza, navigator campani in sciopero della fame da domani

Si parte per la fase due del Reddito di cittadinanza, la fase di ricerca del lavoro per i percettori dell’assegno, ma non tutte le Regioni hanno firmato la convenzione: infatti la Campania ha affermato che prima punta a stabilizzare i 600 dipendenti dell’Anpal. Per questo i navigator campani da domani saranno in sciopero della fame.

La fase due in partenza il 2 settembre

Inizierà tra pochi giorni la seconda fase del Reddito di cittadinanza, in tutte le Regioni che hanno firmato la convenzioni saranno attivati i navigator per iniziare le selezioni che potranno portare ad un lavoro.

Presidio davanti la Regione

I dipendenti assunti a tempo determinato, i navigator della Campania, saranno domani davanti la sede della Regione per organizzare un presidio: “Questa modalità è determinata dall’atteggiamento del presidente della Regione, Vincenzo De Luca, che non sta dando seguito agli accordi già raggiunti”, queste le motivazioni che porteranno allo sciopero della fame.

Il Patto per il Lavoro

Dal 2 settembre le offerte che arriveranno saranno valutate dai navigator. Se non si accetteranno le offerte di lavoro i percettori del Reddito potrebbero perdere l’assegno. Intanto manca ancora il decreto per la regolarizzazione degli immigrati, per questo l’Inps non ha ancora accettato le loro domande.