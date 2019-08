Scooter elettrici 2019, come funzionano e quanto costano: i migliori modelli

Non sono molto diffusi, considerando che le auto elettriche hanno catalizzato l’attenzione mediatica, togliendo spazio agli scooter elettrici, che risultano essere un buon prodotto per l’utilizzo cittadino. Nel 2019 sono cresciuti i modelli di scooter elettrici e le offerte sul mercato, rispetto ai primi tempi, quando si contendevano il mercato con le e-bike e non riuscivano ad andare meglio dei cinquantini.

Conviene uno scooter elettrico?

Rispetto ad un auto elettrica, dove spicca il risparmio sui consumi, per quanto riguarda gli scooter il vantaggio immediato fatica a vedersi, anche se il risparmio sul carburante resta il motivo principale per cambiare in elettrico. Le batterie dalle dimensioni più contenuto lo rendono adatto allo spostamento casa-lavoro, magari utilizzando l’ufficio per ricaricare le batterie, che sono facilmente rimovibili e risiedono in due valigette.

Inoltre c’è il fattore di accumulo da micro-pannelli solari, che permettono una ricarica delle batterie sfruttando l’energia solare. Inoltre gli scooter elettrici sono esenti dal bollo, le assicurazioni costano circa il 50% in meno e la manutenzione per ora non è astronomica.

Bonus ed incentivi per l’acquisto di uno scooter elettrico

Ci sono diversi bonus per lo scooter elettrico, dopo quelli già visti sul bollo e le assicurazioni, ci sono incentivi del 30% sul prezzo di listino, fino ad un massimo di 3.000 euro.

Per poter ricevere gli incentivi, però, è necessario rottamare uno scooter od una moto Euro 0, Euro 1 od Euro 2. La potenza massima dello scooter dovrà essere di 11 kW (15 CV). Lo scooter da rottamare deve essere di proprietà da almeno 12 mesi.

Costo della ricarica

Il calcolo del costo della ricarica è abbastanza semplice, basta sapere il costo dell’energia elettrica per kWh e moltiplicarlo per la capacità della batteria. Per esempio uno scooter elettrico con una batteria da 2,8 kWh, con un costo dell’energia pari a 0,22 euro per kWh verrà a costare 61 centesimi.

Manutenzione

Avendo meno componenti e fluidi al suo interno, uno scooter elettrico è facile da mantenere senza particolari costi. In generale gli scooter elettrici sono più reattivi e con maggiore scatto di quelli termici.

Askoll eS2 | Askoll eS3 – Scooter elettrico per due persone

Uno dei più conosciuti nel settore è l’Askoll S2, cinquantino minimalista per due persone, con un limite di velocità a 45 km/h. La batteria è suddivisa in due e complessivamente garantisce 71 chilometri di autonomia.

Il prezzo di listino dell’Askoll eS2 è di 2.990 euro. La versione più potente, l’Askoll eS3 è l’ultimo prodotto dell’azienda e può arrivare alla velocità di 66 km/h, con un’autonomia della batteria fino a circa 100 chilometri. Il prezzo di listino dell’Askoll eS3 è di 3.590 euro.

BMW C Evolution

Uno dei migliori scooter elettrici è sicuramente la BMW C Evolution, che somiglia di più ad una vera e propria moto, sia per design che per potenza. Ha un motore da 35 kW raffreddato a liquido. Raggiunge i 100 km/h in 2,8 secondi.

La velocità massima della BMW C Evolution è limitata a 120 km/h per non influire sulla batteria da 12,69 kWh. Il prezzo di listino è di 15.620 euro per la versione base e 17.120 euro per la versione Long Range (autonomia di 160 chilometri).