Sempione, cade aereo: tre morti di cui un neonato

Un aereo è caduto al Passo del Sempione questa mattina, decollato da un aerodromo vodese e diretto in Italia. A bordo c’erano tre persone, il pilota e due passeggeri, di cui un neonato. L’aereo Piper è caduto vicino l’ospizio di Passo del Sempione, alle ore 10.30 circa, dopo essere decollato alle ore 9.00.

Secondo quanto riportato le fiamme hanno devastato l’aereo ed i Vigili del fuoco hanno faticato per domare l’incendio. Nessuno a bordo è sopravvissuto. Non sono chiare le cause della caduta e sul caso sta lavorando la polizia cantonale vallesana, che ha comunicato la notizia.

Sarà aperta un’indagine per appurare eventuali cause connesse alla caduta del velivolo. Non è stato reso noto se a bordo c’erano persone italiane e la Farnesina non ha rilasciato alcun comunicato.