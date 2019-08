Serie A, Fiorentina-Napoli 3-4: polemiche con il VAR

Un inizio show per la Serie A, dopo la vittoria di misura della Juventus a Parma, il Napoli riesce a superare la Fiorentina per 3-4, non senza polemiche per un rigore concesso a Mertens. La squadra di Ancelotti tiene così il passo della Juventus e la prossima settimana ci sarà lo scontro diretto tra le due squadre.

La Fiorentina può recriminare

I Viola dominano i primi 30 minuti, trovando il vantaggio con Pulgar su rigore al 9′, al 38′ arriva il pari di Mertens, ma poi a cinque minuti dalla fine del primo tempo viene concesso un altro rigore al Napoli, per una caduta di Mertens. Il VAR conferma, ma rivedendo le immagini, i dubbi rimangono. Scattano le polemiche sui social, per una possibile simulazione sulla quale il VAR poteva intervenire. Insigne trasforma, portando in vantaggio il Napoli.

Nella ripresa al 52′ pareggia Milenkovic, ma dopo quattro minuti Callejon segna il 3-2. Dieci minuti più tardi arriva il nuovo pareggio viola con Boateng, ma due minuti più tardi Insigne segna il definitivo 4-3, che consegna i tre punti alla squadra di Ancelotti.