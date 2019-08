Sondaggi elettorali oggi 25 agosto Sole24Ore: la Lega al 33,7%

Secondo gli ultimi sondaggi elettorali usciti oggi 25 agosto sul Sole 24 Ore, prodotti in collaborazione con Winpoll, la Lega sarebbe calata al 33,7% dopo aver ottenuto il 38% nelle precedenti rilevazioni. In questo articolo abbiamo effettuato un confronto sui dati dei sondaggi di agosto, che confermando questo trend negativo per la Lega.

Dopo aver aperto la crisi di governo gli elettori non sembrano aver approvato l’operato di Salvini, soprattutto perché ora sembra più vicino il governo giallo-rosso.

Come mostrato dal sondaggio elettorale, il calo in un mese della Lega è consistente, dopo aver raggiunto i suoi massimi alla fine di luglio, ora si ritrova al 33,7%. Un calo di circa cinque punti percentuali, in linea con il confronto dei sondaggi politici effettuato oggi, con anche punte di sette punti persi da Salvini. Guadagnano consensi tutte le altre forze elettorali, il PD passa dal 23,3% al 24%, mentre il M5S passa dal 14,8% al 16,6%. Aumenta i propri consensi anche Fratelli d’Italia, che arriva al suo massimo di 8,3%. Leggero aumento di Più Europa, che supera la soglia del 3%, mentre restano stabili gli altri partiti minori.

Le colpe di Salvini in questo calo

Secondo la maggioranza degli elettori il partito che si è comportato “peggio” nell’ultimo mese è stato la Lega di Salvini.

Oltre la metà degli elettori considera la Lega la causa principale della crisi di governo, mentre nei dati “positivi” nessun partito emerge, con una media del 20%. Anche il M5S è considerato corresponsabile con il 30% degli elettori che lo considera colpevole per la crisi di governo.

I consensi di un governo PD-M5S

Se si formasse un governo tra PD e M5S, il cosiddetto “giallo-rosso”, gli elettori dei due partiti sono tendenzialmente favorevoli a questo scenario. Rispetto ad una settimana fa c’è stato un notevole cambiamento nelle opinioni degli elettori, con quelli del PD che erano sia per le elezioni anticipate per l’80% e sia per non fare l’accordo con il M5S. L’andamento degli eventi ha convinto gli elettori PD, che ora per il 60% approvano il possibile accordo. Potrebbe aver influito la parallela crisi di Salvini a causa di questa mossa, che potrebbe aver spostato alcune opinioni.

Gli elettori di Lega e Fratelli d’Italia si mostrano coerenti con le rilevazioni del mese scorso, quando erano i più convinti dalle elezioni anticipate. In generale sembrano più convinti dell’accordo gli elettori del PD rispetto al M5S, con percentuali 62% contro 43% di approvazione.