Sondaggi politici elettorali, ultimi dati di agosto a confronto: la Lega perde 7 punti

L’apertura della crisi del governo risale ad inizio mese, a sorpresa l’8 agosto il leader della Lega ha deciso di interrompere l’esperienza “giallo-verde”, chiedendo le elezioni anticipate. Prima della crisi di governo la Lega stava andando molto bene nei sondaggi politici elettorali, con diversi istituti che la ponevano sopra il 38% dei consensi. Proprio un sondaggio elettorale di Tecné, che pochi giorni fa ha evidenziato un calo della Lega, dava al partito di Salvini oltre il 38%, con conseguente discesa del PD e del M5S.

La voglia di elezioni anticipate ha tradito Salvini

I dati sulle proiezioni dei seggi in Parlamento con un nuovo voto davano ragione a Salvini: la coalizione di centrodestra, con o senza Forza Italia, avrebbe ottenuto la maggioranza assoluta in entrambe le Camere. Difatti secondo i sondaggi politici elettorali la Lega e Fratelli d’Italia insieme superavano il 46% di consensi. Per questo motivo, evidentemente, il leader della Lega ha provato a capitalizzare il consenso, con l’aiuto di Toti, che proprio in quei giorni era uscito da Forza Italia, formando un suo partito, dato al 4%. Si configurava così una possibile coalizione Salvini-Meloni-Toti, che è stata però interrotta dall’azione dell’ex premier Matteo Renzi, con l’apertura al M5S dell’11 agosto.

L’andamento della Lega nei sondaggi di agosto

Come è andata la Lega nelle diverse rilevazioni di agosto? Con istituti diversi le rilevazioni sono state diverse, ma in generale c’è stato un calo da inizio mese riferito da tutti gli esperti di sondaggi politici ed elettorali.

Andamento Lega agosto 2019

15-25 AGO 1-15 AGO 20-30 LUG 15-20 LUG Tecné 31.3 38 37.7 37 GPF 31.2 32.1 33.1 33.7 Termometro Politico NR 36.1 37.5 37.9 SWG NR NR 38 37.7 Ipsos NR NR 36 35.9

A parte alcuni istituti di sondaggi politici che non hanno effettuato rilevazioni ad agosto, indicati con NR, emerge un calo della Lega durante il mese, dopo aver raggiunto i suoi massimi ad inizio luglio. L’istituto Tecné ha rilevato un calo di sette punti in 20 giorni per il partito di Salvini, mentre GPF un calo più leggero, passando dal 33.1% di luglio al 31.2% di agosto.

Durante la prossima settimana dovrebbero tornare le rilevazioni anche degli altri istituti di sondaggi politici, in maniera da poter confrontare a pieno i dati. Nel mese di agosto i sondaggi si fermano a causa delle ferie che non permettono di avere un buon campione di persone per effettuare rilevazioni precise.

Andamento dei sondaggi elettorali del PD

Il Partito Democratico ha mostrato un lieve aumento nel mese di agosto rispetto al precedente, riuscendo ad avvicinare la quota del 25%, forse anche grazie all’apertura al M5S, che ha creato dei problemi a Salvini, che contava sulle elezioni anticipate.

Andamento sondaggi PD agosto 2019

15-25 AGO 1-15 AGO 20-30 LUG 15-20 LUG Tecné 24,6 22,4 22,5 23,6 GPF 23,5 22,8 22,8 22,3 Termometro Politico NR 23,4 22,6 23,1 SWG NR NR 22 22 Ipsos NR NR 20,5 21,6

Secondo i sondaggi politici elettorali dell’istituto Tecné, il PD sarebbe più vicino al 25%, con un guadagno di circa due punti nelle ultime due settimane. Per quanto riguarda GPF l’aumento è di circa un punto percentuale, come anche per Termometro Politico. Il trend positivo sembra confermato da tutti gli istituti di ricerca-

Nella prossima settimana, con l’eventuale creazione del nuovo governo giallo-rosso, si potrebbero consolidare questi consensi, anche se molto dipenderà da come andranno le trattative con il M5S. Già nelle scorse settimane aveva sfruttato un calo di due punti della Lega, aumentando i consensi di 1,2 punti percentuali.

Andamento dei sondaggi elettorali del M5S

Il M5S negli ultimi mesi, post elezioni europee, è stato abbastanza stabile nella quota del 17%, come mostrato da molti sondaggi politici. Nelle ultime settimane ha sfruttato anche lui la crisi di governo, aperta dalla Lega, guadagnando alcuni punti sulle altre forze politiche.

Andamento sondaggi M5S agosto 2019

15-25 AGO 1-15 AGO 20-30 LUG 15-20 LUG Tecné 20,8 17,5 17,5 17,3 GPF 23,1 23,7 24,2 23,7 Termometro Politico NR 18,2 17 17,1 SWG NR NR 17,3 17,9 Ipsos NR NR 17,8 17,4

L’istituto di sondaggi politici GPF stima più alto il valore del M5S rispetto alle altre rilevazioni. Un aumento di quasi tre punti percentuali è stato registrato da Tecné, che fa arrivare al 20% il M5S.

Con il nuovo governo, se dovesse esserci un premier del Movimento 5 Stelle, allora i consensi potrebbero migliorare per i pentastellati, sfruttando il calo della Lega e risalendo nelle rilevazioni.