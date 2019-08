Telefonata Di Maio-Zingaretti, M5S: “No veti su Conte o salta confronto”

Il M5S in pressing sul nome di Conte, per il ruolo di premier, come ribadito da Luigi Di Maio in una telefonata con il segretario del PD, Nicola Zingaretti, che aveva posto il veto su Palazzo Chigi e chiesto discontinuità.

Di Maio vuole Conte come premier ed accusa il PD di voler chiudere il confronto: “Se non cade il veto a Conte salta la trattativa”, queste le parole del capo politico del M5S. Dal PD si cerca una soluzione, dopo che la proposta di Roberto Fico come premier è stata esclusa dal diretto interessato, che ha chiarito di voler continuare nel suo ruolo come presidente alla Camera.

Ieri Conte dal G7 a Barritz aveva tagliato fuori la Lega, come richiesto dal PD, chiarendo che per lui la strada con Salvini era chiusa. Oggi Beppe Grillo con un post sul blog ha rilanciato nuovamente il nome di Conte. Il nome di Conte piace a tutti nel M5S, anche ai parlamentari dissidenti come Paola Nugnes, che però preferivano Roberto Fico.

Il tempo per formare una trattativa solida da presentare al Quirinale si riduce, con le due forze politiche che dovranno dare garanzie al Presidente Mattarella sulla nuova alleanza, anche se non dovrebbe essere necessario presentarsi con un nome, come accadde con la maggioranza giallo-verde, che trovò il nome di Conte nei giorni successivi.