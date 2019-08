Zingaretti: “Confronto sui contenuti”. Di Maio: “Il PD fa perdere tempo al paese”

Continua la trattativa tra PD e M5S, con il segretario del PD che ha tenuto una conferenza stampa nel pomeriggio, nella quale ha ribadito che serve discontinuità sui temi, non parlando del Conte-bis, che sembra essere al centro della discussione. Di Maio, infatti, aveva chiesto la presenza imprenscindibile di Conte come premier, durante la cena con Zingaretti dei giorni scorsi.

Il segretario del PD non ha chiuso all’accordo con il M5S, invitando Di Maio ad organizzare un tavolo per i contenuti. Questo scenario non è stato preso bene dal M5S, che ha accusato il PD di far perdere tempo all’Italia, che ha “bisogno di correre”.

Di Maio ha confermato che “Conte è l’unica soluzione”, ma ci sono da risolvere le questioni legate ai ministri, che il PD vorrebbe assegnare a persone di chiara appartenenza politica. Il M5S ha smentito di aver “scambiato” i ministeri chiave per il ruolo del premier, come si era iniziato a parlare nel pomeriggio.