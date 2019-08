Ancona, perde bambino in gravidanza: muore madre di 35 anni

Una donna tunisina di 35 anni è morta in sala parto, dopo un tentativo di nascita andato non a buon fine. La donna è residente a Loreto, in provincia di Ancona, madre di due figli ed è morta all’Ospedale pediatrico Salesi. Le era stato indotto il parto del feto, che era stato trovato morto nell’ultima rilevazione effettuata.

Nei parti precedenti la donna non aveva avuto problemi di alcun tipo, mentre nell’ultimo monitoraggio era stato trovato il feto senza più battito e quindi un caso di morte in utero. È stato indotto il parto vaginale, per salvaguardare la salute riproduttiva della donna, che però non è andato a buon fine.

Durante il parto le condizioni della donna sono crollate ed ogni tentativo di rianimarla è risultato inutile. L’azienda ospedaliera ha segnalato la morte alla magistratura, che ha aperto un fascicolo per evidenziare eventuali cause esterne alla morte della donna.