Bolsonaro offende Brigitte su Facebook. Macron: “Auguro al Brasile un leader all’altezza”

Lo scontro diplomatico tra Brasile e Francia è ufficialmente iniziato, dopo le minacce di Macron di revocare l’accordo di libero scambio tra Brasile ed Ue, il presidente Bolsonaro ha attaccato la sua compagna Brigitte per il suo aspetto fisico, sfruttando un post sui social di un suo fan.

Quando você comenta na publicação do presidente ele entra na zueira 🇧🇷Valeu presidente 🇧🇷 Pubblicato da Rodrigo Andreaça su Sabato 24 agosto 2019

Bolsonaro attacca la compagna di Macron

Sfruttando un post di Rodrigo Andreaca, che aveva postato una foto non ben uscita di Brigitte, il presidente Jair Bolsonaro aveva commentato: “Non umiliarla”, con faccine di risate. Un post che non è piaciuto al presidente francese, che non ha tardato a rispondere: “È una cosa triste per il Brasile e per le donne brasiliane. Questi attacchi sono irrispettosi”, ha dichiaratato dalla conferenza stampa del G7 di Barritz.

Gli incendi in Amazzonia

L’origine dello scontro era legato agli incendi in Amazzonia, che Bolsonaro ha contribuito a creare con le misure leggere per i roghi dolosi, che sono utilizzati dagli agricoltori per disboscare abusivamente. Macron ha augurato poi un presidente all’altezza del Brasile, con la questione che è destinata a proseguire.