Brexit, Johnson non vuole pagare i 39 miliardi per l’uscita. Ue: “Impegni da rispettare”

Un nuovo scontro tra Regno Unito ed Europa, o, più precisamente, tra Boris Johnson e l’Unione Europea. L’ultima proposta di Boris Johnson riguarda i 39 miliardi che il Regno Unito deve pagare all’Unione Europea per la sua uscita, come concordato da tempo. Il primo ministro britannico ha messo in discussione il pagamento, creando malumori all’interno dell’Unione Europea.

L’ipotesi riguarda l’uscita senza accordo, il “No Deal”, che per Boris Johnson, a differenza del Parlamento, resta sul tavolo. In questo scenario il Regno Unito non pagherebbe i 39 miliardi.

Ue: “Gli impegni presi si rispettano”

Dall’Ue non considerano realistica l’ipotesi di Boris Johnson, con il Regno Unito che difficilmente potrà tirarsi indietro dal pagamento degli impegni già presi con l’Unione.

A sostegno della minaccia di Boris Johnson ci sarebbe il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

Chiusura delle Camere inglesi per cinque settimane

Questa è l’idea di Boris Johnson per evitare che il Parlamento si riunisca per proporre un altro rinvio della Brexit. Il primo ministro inglese avrebbe chiesto al ministro della Giustizia, Geoffrey Cox, un parere legale su una possibile chiusura del Parlamento per cinque settimane.

La proposta ha allarmato le opposizioni, con il ministro laburista, Keir Starmer, che ha commentato contrariato la vicenda. Mentre l’ex ministro Dominic Grieve ha spiegato che è sbagliato tagliare fuori il Parlamento dalle decisioni sulla Brexit.