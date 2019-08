Governo ultimissime, segnali positivi del PD sul nome di Conte

Nonostante si tenga comunque la linea della discontinuità, nella giornata di oggi ci sono state delle dichiarazioni distensive da parte del Partito Democratico, prima con il segretario Zingaretti e successivamente con i due capigruppo, Marcucci e Delrio, che si stavano recando al Nazareno per un vertice.

Nonostante lo stallo sembra che la trattativa vada avanti e questo potrebbe essere un segnale sul fatto che il veto a Conte è stato risolto.

Zingaretti: “Confronto su contenuti, col M5S si può andare avanti”

Il segretario Zingaretti ha tenuto una conferenza stampa nella quale ha spiegato come la trattativa con il M5S va avanti, aprendo ad una discussione sui temi e non sui nomi. Sembra meno “imprescindibile” il veto su Conte, su cui il segretario non ha risposto. Ma dalle parole di oggi il veto sul premier sembra meno solido, magari a fronte di più ministeri per il PD, come si ipotizzava ieri. Per quanto riguarda il PD, sono molti i nomi che circolano per i ministeri, da Minniti a Cantone, passando per Gratteri.

Zingaretti ha ribadito la richiesta di “discontinuità”, ma “sui contenuti e sulla squadra” e quindi non più, o non solo, sul nome del premier.

Marcucci: “Confronto su contenuti, non ci sono veti”

Un’altra conferma arriva dal renziano Andrea Marcucci, capogruppo al Senato, che arrivando al Nazareno per un vertice con il segretario ha confermato che non ci sarebbero veti da parte del PD. Un leggero cambio di posizione nel PD che potrebbe portare ad un Conte-bis, come richiesto da Di Maio, che l’aveva posta come unica condizione.

Nel pomeriggio è poi previsto un nuovo incontro tra i capigruppo del M5S e del PD, anche per questo si sta tenendo il vertice al Nazareno.