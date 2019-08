Il ritorno in campo a sorpresa di Sinisa Mihajlovic

Ieri sera a sorpresa si è presentato in panchina l’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, che pochi giorni fa aveva comunicato la sua malattia, la leucemia, con una conferenza stampa. Il tecnico è apparso notevolmente dimagrito, con un cerotto sul collo ed un cappellino in testa per supportare la squadra nella sfida contro il Verona.

Sinisa Mihajlovic ha passato l’ultimo mese all’ospedale Sant’Orsola di Bologna, per una leucemia mieloide che gli era stata diagnosticata a luglio. Con l’ok dei medici è voluto scendere in campo, dopo aver seguito il precampionato della squadra, con gli allenamenti in streaming e ricevendo aggiornamenti dai suoi assistenti.

Nessuno si aspettava di vederlo a Verona, solo i dirigenti del Bologna erano a conoscenza della sua decisione. Mihajlovic ha prima raggiunto la squadra in hotel e poi è andato in campo, con la sfida che è finita 1-1. Il fatto di aver ricevuto l’ok dei medici per andare allo stadio è sicuramente un segnale positivo sulle cure intraprese.